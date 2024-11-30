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Протесты в Грузии. День четвертый
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Протесты в Грузии. День четвертый

Новое руководство ЕС пожаловало в Киев. Медведев не мог пройти мимо

14:00 467

В Киеве с визитом находятся президент Европейского совета Антониу Кошта, глава европейской дипломатии Кая Каллас и комиссар по расширению ЕС Марта Кос.

1 декабря — их первый рабочий день на новых должностях. Высокие гости планируют встретиться в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Ожидаются встречи с другими членами украинского правительства, парламента и представителями гражданского общества.

Комментируя визит, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в соцсетях, что он "говорит о настрое руководства ЕС на продолжение войны, а не на благополучие Евросоюза".

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