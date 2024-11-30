«Палач Трампа» идет сводить счеты с Америкой

Выбор Дональда Трампа кандидатов на ключевые посты в политической структуре Америки становится все чудесатее и чудесатее, как сказала бы Алиса, это та, что из Страны Чудес. На пост директора ФБР, одной из самых крупных спецслужб мира, избранный президент предложил некоего Кэша Пателя, до этого мало кому известного экс-прокурора среднего уровня. Его заслуги пред Америкой никому не известны. Однако Трампу компетенция, как и при других назначениях, не важна. Ему требуется одно — безграничная лояльность, а на этом поприще Патель проявил себя как нельзя лучше. Если этот 44-летний человек индийских кровей (его настоящее имя Кэшуар Прамод Винал) встанет во главе ФБР, он будет являть собой поразительный контраст по сравнению с нынешним главой бюро Кристофером Рэем, который говорит, что на этом посту «следует при решении сложных задач проявлять хладнокровие».

Судя по его заявлениям, Патель будет решать все задачи в интересах своего босса с горячечным мозгом. Он обещает «избавить правительство от любых заговорщиков против Трампа». Речь идет, прежде всего, о прокурорах и судьях, которые заводили на Трампа уголовные дела, конгрессменах, которые инициировали против него два импичмента, и журналистах, которые, по словам Пателя, «врали американцам о том, что на выборах 2020 года победил Джо Байден». Всех их, если ему удастся пробиться через сито Сената, Патель обещает судить и бросить за решетку. Он угрожает закрыть штаб-квартиру ФБР на Пенсильвания–авеню в Вашингтоне и отправить тысячи его сотрудников «искать преступников по всей стране». Патель грозится отделить операции по сбору разведывательных данных ФБР, что ныне составляет сердцевину всей деятельности бюро, от других задач. Как говорит ABC News, это вряд ли будут приветствовать американские спецслужбы, которые говорят о значительно возросшей опасности терроризма для США. Закрытие штаб-квартиры ФБР, как и сокращение его бюджета, также вызывает изумление сотрудников бюро, которые говорят, что им, наоборот, требуется резкое усиление финансовой помощи в связи с многочисленными конфликтами в мире, которые могут сказаться и на США.

В отчаянии пребывает и «четвертая власть». Помимо прямых преследований в адрес журналистов, Патель будет требовать от Министерства юстиции изменения нынешней политики, которая запрещает секретное прослушивание телефонных разговоров репортеров в интересах проведения расследований. Людей, возмущенных этим предполагаемым допуском козла в огород, великое множество. Но для Трампа он «яркий юрист, следователь и борец за «Америку превыше всего», кто в течение всей своей карьеры защищал правосудие и боролся с коррупцией». Лояльность Пателя, кстати, проявлялась не только в том, что он страстно поддерживал все конспирологические теории о том, что демократы «украли выборы» у Трампа в 2020 году, и грозился прекратить дела против тех экстремистов, которые атаковали Капитолий в январе 2021 году, но и верно служил боссу в роли торгового и рекламного агента. Так, он долгое время продавал майки с портретом Трампа под собственным лого K$H и, кроме того, был автором нескольких детских книг, в которых прославлял «короля Дональда». Если кандидатура Пателя будет утверждена Сенатом, и он сменит нынешнего директора ФБР Кристофера Рэя, это станет легальной и политической коллизией. Рэй был назначен Трампом в 2017 году, и по закону он должен служить 10 лет. То есть ему остается еще три года, и он пока не подает сигналов о своей готовности уйти в отставку. В Америке не принято менять главу ФБР до истечения его срока службы. Однако ни закон, ни традиция для Трампа не указ. Судя по тому, что он уже объявил имя нового главы ФБР, дни Рэя сочтены. Последнему Трамп точно не простит нескольких враждебных, на его взгляд, действий, например, проведенный ФБР обыск во флоридской резиденции Мар-а-Лаго в поисках нелегально хранившихся там секретных файлов.