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Протесты в Грузии. День четвертый
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Протесты в Грузии. День четвертый

Кому угрожает Лавров «заслуженной карой»?

15:10 1365

«Эскалирующие в бессильной злобе» ситуацию вокруг войны в Украине понесут «заслуженную кару», в этом никаких сомнений быть не может. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Она (война в Украине) была неизбежна с самого начала, президент (России) подробнейшим образом об этом говорил в своем выступлении», - сказал Лавров, отвечая на вопрос, насколько «ситуация с ударами западными дальнобойными ракетами по РФ говорит о том, что война была неизбежна».

«Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно. Вы знаете, такое выражение есть у нас - в бессильной злобе, от безысходства. Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может», - добавил он.

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