Асад умоляет Турцию о встрече

Президент Сирии Башар Асад попросил Ирак выступить посредником в переговорах с Турцией, однако Багдад не ответил. Об этом утверждают источники оппозиционного Syria TV.

Сообщается, что Асад направил делегацию службы безопасности в Анталью для переговоров с турецкой стороной.

13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара протянула руку для нормализации отношений с Сирией и верит, что это будет способствовать установлению мира в соседней стране. Он выразил надежду на личную встречу с Башаром Асадом.