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Протесты в Грузии. День четвертый
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Протесты в Грузии. День четвертый

Армения с нетерпением ждет вступления в ЕС

16:19 228

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в своем микроблоге в соцсети Х сделал запись в связи с завершением миссии Жозепа Борреля на посту главы дипломатии Евросоюза.

«Дорогой Жозеп Боррель!

Поскольку срок Ваших полномочий на посту Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подходит к концу, я выражаю свою благодарность за обязательство еще больше укрепить приверженность нашим общим ценностям и партнерству Армения - Евросоюз.

Это были трудные времена с огромными вызовами, требовавшими беспрецедентных усилий.

Мы достигли новых рубежей в вопросе приближения Армении к ЕС, и я с нетерпением жду продолжения этого пути с Кайей Каллас», - написал министр.

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