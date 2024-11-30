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Протесты в Грузии. День четвертый
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Протесты в Грузии. День четвертый

Кто, если не Эрдоган?

17:01 1582

Президент Турции может в третий раз баллотироваться на пост главы государства, если парламент постановит провести досрочные выборы во второй половине 2027 года. Такое мнение выразил старший советник турецкого лидера Мехмет Учум.

«Согласно Конституции, если парламент решит провести досрочные выборы во время второго срока действующего президента, то президент сможет быть кандидатом еще раз в соответствии со статьей 116/3 Конституции», - написал Учум в соцсети X.

Ранее бывший министр юстиции Турции Бекир Боздаг также заявлял, что Эрдоган сможет еще раз побороться за пост главы государства, если парламент примет решение о проведении досрочных выборов.

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