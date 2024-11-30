Мир подписали, но война продолжается

Нет уверенности в том, что прекращение огня между Израилем и «Хезболлой» продержится 60 дней, но главное достижение еврейского государства не вызывает сомнений: оставшиеся в живых руководители «Хезболлы» были вынуждены нарушить произнесенную ими несколько раз клятву не прекращать огонь, пока Израиль не капитулирует перед ХАМАС и не согласится на прекращение войны в секторе Газа. Очевидно, что пойти на ненавистный decoupling руководителей «Хезболлы» заставила тяжелая ситуация, в которую они попали после перехода ЦАХАЛ от активной обороны к наступательным действиям в Ливане два с половиной месяца назад. После уничтожения всего высшего командного состава, потери более десяти тысяч боевиков убитыми и ранеными, а также уничтожения 80 процентов тяжелых вооружений (по данным западных аналитиков), переговорщики «Хезболлы» поспешили принять неприемлемые для них ранее компромиссные предложения американского спецпосланника Амоса Хохштейна: уже упомянутый decoupling от вопроса войны в секторе Газа и предоставление Израилю права немедленно и в одностороннем порядке реагировать на любые нарушения условий перемирия.

По данным издания «Вашингтон Пост», еще одним важнейшим фактором, заставившим руководителей «Хезболлы» согласиться на ранее неприемлемые для них условия, стало давления со стороны Ирана. Для руководителей исламской республики очень важно было предотвратить фатальное ослабление проиранской армии - главного звена в так называемой «оси сопротивления». К этому добавилась крайняя озабоченность режима аятолл по дальнейшей эскалации конфликта, особенно после израильских ударов по военным объектам в Иране. После первых бравурных реляций до аятолл дошла реальная информация о масштабах разрушений, особенно в ядерном центре в Парчине, и о плачевном состоянии стратегической ПВО. Несмотря на желание некоторых полевых командиров военного крыла организации продолжать боевые действия, невзирая на потери, политическое руководство «Хезболлы» приняло сложное для него решение. Правительство Израиля, в свою очередь, тоже пошло на уступки. Многие члены правительства хотели продолжить ускорившееся после 20 ноября наступление в Южном Ливане, чтобы обеспечить полную гарантию ликвидации и демонтажа военной инфраструктуры «Хезболлы» в Южном Ливане. Некоторые министры израильского кабинета безопасности выражали желание воссоздать так называемую «зону безопасности» в Южном Ливане шириной в 15-20 километров, в которой силы ЦАХАЛ оставались бы на постоянной основе в течение длительного периода. Теперь же придется надеяться, что демонтаж инфраструктуры «Хезболлы» произойдет в результате действий правительства Ливана и международных наблюдателей. Несмотря на разногласия, Нетаньяху принял решение не обострять конфликт с заканчивающим через 2 месяца свою каденцию Джо Байденом, как и с президентом Макроном. Вашингтон и Париж хотели как можно быстрее остановить военные действия, облегчить страдания мирных жителей по обе стороны границы, открыть возможность создания новой ситуации в Ливане и таким образом ответить на пожелания собственных сторонников и избирателей.