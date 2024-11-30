Украина хочет присоединиться к НАТО, но с одним важным «но»

Украина считает реальным вариант, когда страна присоединяется к НАТО, но во время войны на нее не распространяется действие 5 статьи, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Ранее украинский лидер заявлял, что горячая фаза боевых действий в Украине может прекратиться, если страна войдет в НАТО без оккупированных Россией территорий.

«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо накрыть «зонтиком НАТО» ту территорию Украины, которая находится под нашим контролем», — сказал тогда Зеленский.