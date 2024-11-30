Индейская стоянка в Баку. Ну и краснокожие герои

Одними из самых активных участников форума COP29 в Баку были представители коренных народов Америки, участвовавшие в бесчисленных конференциях, брифингах и панельных дебатах. Каждый день на отведенной для участников саммита сцене, оформленной на манер индейской стоянки, краснокожие герои в традиционных нарядах своих племен, словно сошедшие с иллюстраций книг Фенимора Купера и Карла Мая, обсуждали в рамках COP29 дальнейшие шаги и выступали с обращениями к участникам форума. Следует признать, что для всех участников американские индейцы были не только самыми колоритными, но и, несомненно, наиболее интересными гостями климатического форума. Корреспондент haqqin.az побеседовал с некоторыми представителями коренных народов Америки о целях их движения и впечатлениях об Азербайджане. Джейкоб Морис Джонс, защитник окружающей среды из индейского племени хопи в штате Аризона, США.

Этот человек внес большой вклад в защиту рек шестой по площади индейской резервации Стэндинг-Рок. В сентябре 2023 года во время акции протеста в городе Акома (штат Нью-Мексико) Джонсона тяжело ранил из огнестрельного оружия правый экстремист Райан Мартинес, демонстративно разгуливавший в красной шляпе с надписью «Сделаем Америку вновь великой». Джейкоб был в числе протестующих против повторной установки статуи жестокого испанского конкистадора Хуана де Оньяте, повинного в гибели тысячи коренных жителей Нью-Мексико в 1599 году. «Я представляю организацию Backbone Campaign, занимающуюся вопросами социальной справедливости и защиты окружающей среды, - рассказал haqqin.az Джейкоб Джонс. - Наша организация является частью национальной сети U.S. Climate Action Network, в которую входят около 187 организаций США. Мы организовали группу «Хранителей мудрости коренных народов», состоящую из молодых активистов со всего мира. Наша цель - спасти среду обитания коренных народов. Правительства и наука говорят, что современный мир находится на грани катастрофы. Но мы понимаем, что когда умирает старый мир, ему на смену приходит новый, и это будет мир коренных народов Земли». Представляемая Джейкобом группа «Хранителей мудрости коренных народов» (Wisdom Keepers Delegation) занимается созданием современной климатической политики, которую продвигает под эгидой ООН.