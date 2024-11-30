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Протесты в Грузии. День четвертый

Индейская стоянка в Баку. Ну и краснокожие герои

наш спецреп - 1
Джейхун Наджафов, собкор
17:44 1368

Одними из самых активных участников форума COP29 в Баку были представители коренных народов Америки, участвовавшие в бесчисленных конференциях, брифингах и панельных дебатах.

Каждый день на отведенной для участников саммита сцене, оформленной на манер индейской стоянки, краснокожие герои в традиционных нарядах своих племен, словно сошедшие с иллюстраций книг Фенимора Купера и Карла Мая, обсуждали в рамках COP29 дальнейшие шаги и выступали с обращениями к участникам форума.

Следует признать, что для всех участников американские индейцы были не только самыми колоритными, но и, несомненно, наиболее интересными гостями климатического форума.   

Корреспондент haqqin.az побеседовал с некоторыми представителями коренных народов Америки о целях их движения и впечатлениях об Азербайджане.

Джейкоб Морис Джонс, защитник окружающей среды из индейского племени хопи в штате Аризона, США.

Индейцы очень полюбили Баку

Этот человек внес большой вклад в защиту рек шестой по площади индейской резервации Стэндинг-Рок. В сентябре 2023 года во время акции протеста в городе Акома (штат Нью-Мексико) Джонсона тяжело ранил из огнестрельного оружия правый экстремист Райан Мартинес, демонстративно разгуливавший в красной шляпе с надписью «Сделаем Америку вновь великой». Джейкоб был в числе протестующих против повторной установки статуи жестокого испанского конкистадора Хуана де Оньяте, повинного в гибели тысячи коренных жителей Нью-Мексико в 1599 году.

«Я представляю организацию Backbone Campaign, занимающуюся вопросами социальной справедливости и защиты окружающей среды, - рассказал haqqin.az Джейкоб Джонс. - Наша организация является частью национальной сети U.S. Climate Action Network, в которую входят около 187 организаций США. Мы организовали группу «Хранителей мудрости коренных народов», состоящую из молодых активистов со всего мира. Наша цель - спасти среду обитания коренных народов. Правительства и наука говорят, что современный мир находится на грани катастрофы. Но мы понимаем, что когда умирает старый мир, ему на смену приходит новый, и это будет мир коренных народов Земли».

Представляемая Джейкобом группа «Хранителей мудрости коренных народов» (Wisdom Keepers Delegation) занимается созданием современной климатической политики, которую продвигает под эгидой ООН.

Джейкоб Морис Джонс

«Одной из наших главных целей является продвижение суверенитета коренных народов на глобальном уровне, чтобы они имели прямой доступ к климатическому финансированию и чтобы этот доступ не был хищническим кредитованием, - подчеркнул Джейкоб Джонс. - Другая наша задача – это демонстрация индейских традиций на глобальном уровне. Мы хотим, чтобы люди избавились от страха перед глобальными природными бедствиями и попытались найти пути возрождения в новом мире, в котором все мы так отчаянно нуждаемся».

«В Баку индейцы одевались так, словно собирались на какую-то церемонию, - говорит Джонс. - Но именно так наша организация Backbone Campaign воспринимает саму идею климатических конференций. Мы пытаемся передать наши рецепты спасения мира от разрушительных стихийных бедствий и относимся к этому очень серьезно. Наше отношение к проблеме изменения климата содержит не только духовную сторону, но и практические навыки, которые могут быть полезными для реализации программ по защите экологии». 

По словам Джонса, индейцы очень полюбили Баку.

«Мы много гуляли по городу, знакомились с азербайджанской культурой и историей, - поделился он. – Дело в том, что с традициями и культурой индейцев больше знакомо старшее поколение. Нынешняя же молодежь имеет весьма приблизительное представление о коренных народах Америки и других регионов мира. Конечно, было бы замечательно провести в азербайджанской столице фестиваль коренных народов мира, где были бы представлены обычаи и традиции индейцев Северной и Латинской Америки».

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