В Грузии опять говорят о войне с Россией

Отдельные страны ЕС требуют от Грузии введения санкций против России в обмен на поддержку начала переговоров о вступлении в Евросоюз, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Что нам этим говорят: уничтожьте свою экономику, создайте опасность риска открытого военного противостояния с Россией своему населению. Требовать санкции – это не что иное, как вышеперечисленное", – сказал Папуашвили.