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Протесты в Грузии. День четвертый
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Протесты в Грузии. День четвертый

В Грузии опять говорят о войне с Россией

ОБНОВЛЕНО 18:24
18:24 733

Отдельные страны ЕС требуют от Грузии введения санкций против России в обмен на поддержку начала переговоров о вступлении в Евросоюз, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Что нам этим говорят: уничтожьте свою экономику, создайте опасность риска открытого военного противостояния с Россией своему населению. Требовать санкции – это не что иное, как вышеперечисленное", – сказал Папуашвили.

*** 17:44

Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас на фоне протестов в стране из-за отказа правящей партии от евроинтеграции допустила возможность введения санкций против Грузии. Также возможны ограничения на выдачу виз, передают зарубежные СМИ.

Каллас подчеркнула, что «насилие против мирных демонстрантов недопустимо, и правительство Грузии должно уважать волю грузинского народа и Конституцию страны».

Санкции ЕС могут быть введены только при согласии всех государств-членов сообщества, при этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно выразил поддержку грузинским властям, отмечает агентство.

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