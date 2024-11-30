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Протесты в Грузии. День четвертый
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Протесты в Грузии. День четвертый

Рустам Мурадов назначен на высокую должность

17:59 875

Генерал-полковник Рустам Мурадов назначен на должность заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками, сообщил РБК источник, знакомый с кадровыми назначениями.

Информацию подтвердил источник, близкий к Минобороны России. Главкомом Сухопутными войсками РФ с 2014 года является генерал Олег Салюков.

Официально Минобороны России о назначении Мурадова не объявляло.

Мурадов ранее был командующим группировкой войск «Восток» в Украине, сообщало Минобороны в июле 2022 года. С октября 2022 года руководил объединенным стратегическим командованием войсками Восточного военного округа.

С ноября 2020 года по май 2021-го Мурадов командовал российскими миротворцами в Карабахе.

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