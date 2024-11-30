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Протесты в Грузии. День четвертый
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Протесты в Грузии. День четвертый

Золото азербайджанского фигуриста

фото
Отдел спорта
18:21 183

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев одержал победу в международном соревновании Bosphorus Cup, которое состоялось в Стамбуле.

Как сообщили в Федерации зимних видов спорта Азербайджана, за выступление в короткой и произвольной программах наш спортсмен набрал среди 12 спортсменов 225,41 балла, заняв в итоге 1-е место и завоевав золотую медаль.

Кроме того, нашу страну на соревнованиях представляли наши юниоры Сабина Алиева и Лейли Ахундова. В итоге среди 52 спортсменок Лейли Ахундова заняла 26-е место с результатом 106,24 балла, а Сабина Алиева заняла 27-е место с результатом 106,12 балла.

Золото азербайджанского фигуриста
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