В Париже протестуют против отправки войск в Украину

В центре Парижа напротив Лувра проходит манифестация против отправки западных военных в Украину и против поставок оружия Киеву.

Манифестанты выкрикивают лозунги с требованием отставки президента Эммануэля Макрона и выхода из НАТО.

Участники скандируют: "Макрон, мы не хотим твоей войны!", "Не дадим отправить ни одного солдата в Украину!", "Никаких самолетов, ракет и мин Украине!".