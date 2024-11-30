В Париже протестуют против отправки войск в Украину
19:22 943
В центре Парижа напротив Лувра проходит манифестация против отправки западных военных в Украину и против поставок оружия Киеву.
Манифестанты выкрикивают лозунги с требованием отставки президента Эммануэля Макрона и выхода из НАТО.
Участники скандируют: "Макрон, мы не хотим твоей войны!", "Не дадим отправить ни одного солдата в Украину!", "Никаких самолетов, ракет и мин Украине!".
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