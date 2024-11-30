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Протесты в Грузии. День четвертый
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Протесты в Грузии. День четвертый

В Париже протестуют против отправки войск в Украину

ВИДЕО
19:22 943

В центре Парижа напротив Лувра проходит манифестация против отправки западных военных в Украину и против поставок оружия Киеву.

Манифестанты выкрикивают лозунги с требованием отставки президента Эммануэля Макрона и выхода из НАТО.

Участники скандируют: "Макрон, мы не хотим твоей войны!", "Не дадим отправить ни одного солдата в Украину!", "Никаких самолетов, ракет и мин Украине!".

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