Индейцы хотят снова собраться в Баку
«Культура моего народа уходит корнями в далекое доколумбовское прошлое, - рассказывает Яхайра Мачоа из Эквадора, представлявшая на СОР29 в Баку народность Ай Кофан. - Раньше нас называли кочевниками потому, что мы переезжали с одного места на другое. Но еще в доколумбовские времена мы имели развитое сельское хозяйство, готовили лекарства, у нас была своя медицина и другие культурные практики.
Сегодня же, в условиях глобализации, нависла реальная угроза над идентичностью и языком моего народа, которые мы пытаемся спасти. Такие форумы, как СOP, дают возможность поднять вопрос защиты идентичности коренных народов. И в этой связи нам бы очень хотелось, чтобы мировая общественность увидела борьбу народности Ай Кофан и поняла, почему для нас так важна защита нашей территории и нашей идентичности. Как коренные жители Эквадора, мы хотим внести свой вклад в защиту окружающей среды и предотвратить разрушительные последствия климатических изменений. Для нас важно, чтобы мир нашел в себе решимость отказаться от ископаемого топлива. Ведь именно нефтяные компании разрушили и загрязнили земли, на которых веками жил мой народ».
Представительница эквадорских индейцев также высказалась за проведение в Баку глобального форума коренных народов мира.
«Это была бы великолепная возможность показать все разнообразие жизни и культуру Латинской Америки, - считает Яхайра Мачоа. - Такой форум помог бы всем коренным народам представить себя миру и одновременно защитить свою идентичность».
Новозеландский звукорежиссер Уайя из племени нгати кахугнуну народа маори использует при создании целительных практик традиционные инструменты коренных народов и свой вокал. Смешивая мелодии природного мира с кристаллическими частотами, Уайя прославляет культуру маори, создавая своеобразный звуковой мост между мирами.
Она также тепло отозвалась о Баку и гостеприимстве жителей азербайджанской столицы.
«Я принесла на саммит COP29 послание миру от суверенного народа маори Новой Зеландии, - сказала Уайя. - Мы хотели показать, как можно жить в гармонии с природой, биосферой, животными, птицами и даже деревьями. Ведь природа и есть наши предки. Мы получаем всю нашу космологию от природы, и именно в ней мы найдем ответы, которые так ищет человечество».