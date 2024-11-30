Индейцы хотят снова собраться в Баку

«Культура моего народа уходит корнями в далекое доколумбовское прошлое, - рассказывает Яхайра Мачоа из Эквадора, представлявшая на СОР29 в Баку народность Ай Кофан. - Раньше нас называли кочевниками потому, что мы переезжали с одного места на другое. Но еще в доколумбовские времена мы имели развитое сельское хозяйство, готовили лекарства, у нас была своя медицина и другие культурные практики.

Сегодня же, в условиях глобализации, нависла реальная угроза над идентичностью и языком моего народа, которые мы пытаемся спасти. Такие форумы, как СOP, дают возможность поднять вопрос защиты идентичности коренных народов. И в этой связи нам бы очень хотелось, чтобы мировая общественность увидела борьбу народности Ай Кофан и поняла, почему для нас так важна защита нашей территории и нашей идентичности. Как коренные жители Эквадора, мы хотим внести свой вклад в защиту окружающей среды и предотвратить разрушительные последствия климатических изменений. Для нас важно, чтобы мир нашел в себе решимость отказаться от ископаемого топлива. Ведь именно нефтяные компании разрушили и загрязнили земли, на которых веками жил мой народ».