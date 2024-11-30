«Карабах» разгромил «Нефтчи» и вновь стал лидером

На «Нефтчи Арене» «Нефтчи» принимал «Карабах». Со счетом 3:0 победил действующий чемпион Азербайджана.

На 27-й минуте Леандро Андраде открыл счет в матче. Нариман Ахундзаде на 53-й минуте сделал счет 2:0 в пользу «Карабаха». А спустя три минуты Леандро Андраде забил свой второй мяч, установив итоговый результат.

«Карабах», в четверг проигравший в Баку в Лиге Европы французскому «Лиону» (1:4), с 37 очками вновь возглавил турнирную таблицу.

Результаты других матчей 15-го тура: «Араз-Нахчыван» - «Туран-Товуз» - 1:0, «Сабах» - «Сабаил» - 1:0, «Шамахы» - «Кяпяз» - 0:1, «Зиря» - «Сумгаит» - 4:1.

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