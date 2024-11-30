HIMARS «поздравил» российских офицеров с юбилеем

Украинские телеграм-каналы сообщают, что вчера украинская армия с помощью HIMARS нанесла ракетный удар по командному пункту 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ на территории Курской области.

12 российских военнослужащих уничтожены (в том числе 4 офицера), еще 25 ранены. Удар был нанесен во время торжественного построения по случаю годовщины образования бригады.