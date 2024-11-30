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Протесты в Грузии. День четвертый
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Протесты в Грузии. День четвертый

HIMARS «поздравил» российских офицеров с юбилеем

21:13 2157

Украинские телеграм-каналы сообщают, что вчера украинская армия с помощью HIMARS нанесла ракетный удар по командному пункту 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ на территории Курской области.

12 российских военнослужащих уничтожены (в том числе 4 офицера), еще 25 ранены. Удар был нанесен во время торжественного построения по случаю годовщины образования бригады.

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