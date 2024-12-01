Президент Грузии призвала протестующих идти до конца

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после консультаций с представителями оппозиционных партий, которые подписали «Грузинскую хартию», и гражданского общества, НПО, заявила на брифинге, что с их участием во Дворце Орбелиани заключено «национальное соглашение» о том, что надо делать далее с ситуацией в Грузии.

Первый пункт соглашения — то, что они не направляются в Россию, а идут в Европу — «это цель всех, они остаются верны этой цели», отметила глава государства.

«Как я уже вчера заявила, я пригласила политические партии, подписавшие Хартию, и различных представителей общества, представителей неправительственного и гражданского секторов. Это доказательство того, что и здесь, во дворце Орбелиани, состоялось национальное соглашение о том, что мы должны делать сегодня, куда мы идем, а куда — нет.

Это соглашение является, прежде всего, признаком того, что мы движемся не в сторону России, а в сторону Европы, что было нашей заявленной целью. И если кто-то отклоняется, то общество не отклонилось и остается верным этой цели», — заявила президент.

Второе — стороны обсудили протесты на улицах страны, которые являются «независимым» от политических партий и НПО процессом. Они, как подчеркнула Зурабишвили, должны оставаться «самоорганизованными и стихийными».

«Этот гражданский протест должен оставаться таким, какой он есть, со своей спонтанностью и самоорганизацией; нет необходимости — и мы и в этом согласились — никакого вмешательства политических партий. Также и вмешательство с моей стороны, конечно.

Но необходима поддержка и защита. Поддержка выражается, в первую очередь, в поддержке со стороны НПО и юристов, которые также были представлены; в прямом смысле — правовая поддержка тех, кто задержан. И моя прямая обязанность, чтобы их голос прозвучал для международных партнеров…» — заявила Зурабишвили.

Кроме того, под поддержкой глава государства подразумевает создание Фонда помощи лицам, которых могут задержать на акциях протеста. Президент также отметила, что под поддержкой она подразумевает и их защиту от провокаций со стороны СГБ Грузии.

«Их защита также заключается в том, что очень скоро может возникнуть необходимость в создании какого-либо фонда. Сегодня у различных неправительственных организаций все еще есть средства для покрытия штрафов, но может наступить момент, когда потребуются большие общественные усилия, чтобы создать фонд и помочь этим людям.

Помощь может проявляться и в чем-то другом — в защите их от провокаций. Я хотела бы прямо сказать прежде всего, что среди вас, кто находится на улицах, могут быть представители СГБ (Служба госбезопасности), которые занимаются провокациями.

Нужно быть осторожными: я не могу вас этому научить, но могу предупредить.

Я получила несколько сообщений в различных формах, которые связаны с тем фактом, что грузинские бойцы из Украины собираются якобы прибыть в Грузию или уже прибыли для того, чтобы включиться как военные в протест.

Это прямая провокация. Такого не происходит, никто в это не поверит, поскольку это прямо направлено против протеста. Это то, что более всего беспокоит правящую партию», — заявила Саломе Зурабишвили.

«Грузинская мечта» находится в полной растерянности, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Они не ожидали такой общественной реакции», - сказала президент.

По ее словам, даже больше, чем митинги, «Мечту» шокировало то, что люди подымают голоса в бизнес-секторе, церкви, госструктурах.

Поэтому сейчас в «Грузинской мечте» делают витиеватые и расплывчатые заявления о том, что евроинтеграция не приостановлена, а процесс вступления в ЕС - да.

«Эти мнимые разъяснения ни к чему не приводят», - заявила Зурабишвили, отметив, что «все прекрасно знают и понимают, что речь идет о смене внешнеполитического курса».