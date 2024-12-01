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«Сабах», «Нахчыван» и «Гянджа» продолжают побеждать

Итоги тура; ФОТО
Отдел спорта
1 декабря 2024, 22:59 359

В чемпионате Азербайджана по баскетболу завершился 4-й тур.

Три команды идут без поражений. В группе «А» по четыре победы в четырех матчах одержали чемпион страны «Сабах» и «Нахчыван». В группе «B» лидирует «Гянджа», также имеющая 8 очков.

В 4-м туре были зафиксированы следующие результаты: 

Группа «А»

«Абшерон» - «Нахчыван» - 68:72, «Сабах» - НТД - 110:86, «Серхедчи» - «Нефтчи» - 84:77

Группа «B»

«Лянкяран» - «Орду» - 55:92, «Губа» - «Сумгаит» - 97:83, «Гянджа» - «Шеки» - 78:75.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионат Азербайджана проходит по новой формуле. В отличие от прошлого года в чемпионате принимают участие не 10 команд, а 12. Они поделены на две группы согласно результатам прошлого сезона. В группе «А» играют шесть лучших команд прошлого чемпионата. В группе «B» выступают клубы, которые не пробились в прошлом сезоне в плей-офф, и две новые команды - «Орду» и «Ленкорань».

В группах команды сыграют в четыре круга. По итогам 20 матчей клубы, занявшие первые три места в группе «А», а также победитель группы «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь команд в 1/8 финала оспорят путевки в четвертьфинальную стадию. До финала все серии будут длиться до двух побед, в финале нужно выиграть четыре матча.

По сравнению с прошлым сезоном изменен и лимит на легионеров. Теперь в играх чемпионата на площадке одновременно могут находиться четыре иностранца, а не три, как было до этого.

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