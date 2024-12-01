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Россия передала Ирану истребители

22:58 1259

Немецкий журнал Flug Revue, посвященный аэрокосмической тематике, сообщает, что 18 ноября в ходе церемонии на территории авиазавода в Комсомольске-на-Амуре иранской стороне были официально переданы первые два истребителя Су-35СЭ.

После этого самолеты были разобраны и доставлены с помощью Ан-124 в аэропорт Мехрабад в Тегеране, откуда они должны быть направлены на 3-ю тактическую авиабазу ВВС Ирана в Хамадане для сборки.

Также журнал сообщает, что первоначально Иран заказал 25 истребителей для замены части F-14 на 8-й тактической авиабазе ВВС Ирана в Исфахане, однако позднее объем заказа был увеличен до 50 машин для замены F-4E на базе в Хамадане.

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