Трамп назначил своего свата-ливанца разбираться с Ближним Востоком

Избранный президент США Дональд Трамп пристроил в администрацию своего второго свата. Старшим советником президента по арабским и ближневосточным делам назначен бизнесмен ливанского происхождения Массад Булос, отец мужа президентской дочери Тиффани Трамп.

Трамп сообщил о назначении Булоса в своей соцсети Truth Social, передает Reuters. Булос активно помогал Трампу в избирательной кампании, вербуя для него голоса мусульман и выходцев из арабских стран.

Этот бизнесмен имеет обширные связи в коррумпированной политической элите Ливана, его тесть был главным донором партии Мишеля Ауна «Свободное патриотическое движение», христианского союзника «Хезболлы».

В субботу Трамп устроил на государственную службу отца своего зятя Джареда Кушнера, Чарльза Кушнера. Кушнер-старший станет послом США во Франции.