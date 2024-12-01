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Медведев: «Грузия движется по украинскому пути в темную бездну»

00:11 1333

События в Грузии могут «снова опустить эту страну в пучину столкновений», она движется «по украинскому пути в темную бездну». Об этом написал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«В Грузии попытка очередной цветной («роз», «оранжевой» и пр.) революции. Часть народа на улице орет, крушит и поджигает все вокруг. Другая часть безмолвствует», - написал Медведев, добавив, что президент страны «прилежная французская ученица Збигнева Бжезинского» Саломе Зурабишвили «обезумела и провякала, что не освободит кресло, ибо не признает выборы».

«За такое раньше вешали на фонарных столбах. Ныне время гуманное. Пронесет. В общем, налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном, с одной стороны, и древней землей Сакартвело - с другой», - написал Медведев (орфография сохранена).

Он добавил, что «обычно такое заканчивается очень плохо».

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