Взрывы по всей Украине

Вечером 1 декабря в ряде областей Украины была объявлена тревога. В воздушном пространстве страны фиксируют беспилотники. Об этом стало известно из карты тревог и сообщений воздушных сил.

Сирены раздаются в областях на севере, востоке, юге и частично в центре страны.

Украинские мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Киеве, а также в Одесской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Винницкой областях.