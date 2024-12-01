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Взрывы по всей Украине

00:26 1106

Вечером 1 декабря в ряде областей Украины была объявлена тревога. В воздушном пространстве страны фиксируют беспилотники. Об этом стало известно из карты тревог и сообщений воздушных сил.

Сирены раздаются в областях на севере, востоке, юге и частично в центре страны.

Украинские мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Киеве, а также в Одесской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Винницкой областях.

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