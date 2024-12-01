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Социал-демократы вышли в лидеры

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Социал-демократическая партия (СДП) лидирует на парламентских выборах в Румынии, набирая 26% голосов. Эти данные экзитпола сообщил сразу после закрытия избирательных участков в 21:00 по местному (23:00 по бакинскому) времени Центр городской и региональной социологии (CURS).

За СДП в Сенате следуют Альянс за объединение румын с 19,2%, Национал-либеральная партия с 15,9% и Союз за спасение Румынии с 15,6%. 

В Палате депутатов Альянс за объединение румын набрал 19% голосов, Национал-либеральная партия - 15,5%, Союз за спасение Румынии - 15,5%. Избирательный порог преодолели партия "СОС Румыния" и Партия молодых людей - по 5,5% и Демократический союз венгров Румынии - 5%.

Явка на выборах составила более 52%.

25 ноября в Румынии состоялся первый тур президентских выборов, на которых лидером оказался правый пророссийский Кэлин Джорджеску.

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