В России объявили эпидемию ВИЧ

В Роспотребнадзоре заявили об эпидемии ВИЧ среди уязвимых категорий населения России.

Речь идет о наркозависимых, людях нетрадиционной сексуальной ориентации и работниках секс-индустрии. Они стали меньше обследоваться на заболевание в России, сообщил «Интерфаксу» руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Также, по его словам, все больше ВИЧ-инфицированных стали выявлять среди сельского населения и людей, живущих в отдаленных от центра регионах.