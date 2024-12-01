Грузии грозят «балтийские» санкции

Литва, Латвия и Эстония договорились ввести санкции в отношении властей Грузии на фоне массовых протестов из-за отказа страны от евроинтеграции, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

«Три страны Балтии совместно согласились ввести санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах», — написал он на странице в X.

В МИД Эстонии отметили, что ограничения нацелены на высшее руководство «самопровозглашенного правительства Грузии».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас допустила, что ЕС может ввести санкции против Грузии.