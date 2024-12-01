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Израильтяне не пустили иранский самолет в Дамаск

01:53 634

Сегодня вечером Израиль не позволил иранскому самолету совершить посадку в аэропорту Дамаска, в связи с чем тот был вынужден вернуться обратно в Иран, пишут израильские телеграм-каналы.

Отмечается, что израильские боевые самолеты вынудили иранский самолет развернуться из-за подозрений, что на его борту находится груз оружия.

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