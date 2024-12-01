Израильтяне не пустили иранский самолет в Дамаск
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Сегодня вечером Израиль не позволил иранскому самолету совершить посадку в аэропорту Дамаска, в связи с чем тот был вынужден вернуться обратно в Иран, пишут израильские телеграм-каналы.
Отмечается, что израильские боевые самолеты вынудили иранский самолет развернуться из-за подозрений, что на его борту находится груз оружия.
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