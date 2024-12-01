Киев прогибается?
Владимир Зеленский сделал сенсационное заявление. Впервые с момента начала войны он допустил потерю территорий в пользу России, хотя и «временно». По его словам, «горячая фаза» боевых действий на Украине может прекратиться, если страну примут в НАТО с теми территориями, которые находятся под контролем Киева. Остальные можно вернуть позже «дипломатическим путем». Если Украина станет членом НАТО, то и на утраченные территории будет распространяться приглашение в альянс.
То, что Зеленский впервые с начала войны допустил возможность потери территорий, пусть даже временно, выглядит как радикальное изменение позиции Киева и отказ от нереалистичной цели «выйти на границы 1991 года». Однако выдвижение условием срочный прием в НАТО, еще до прекращения военных действий, выглядит не более реалистичным. Во-первых, по причине категорического неприятия Москвой самой мысли о членстве Украины в НАТО что целиком, что по частям.
Путин еще в июне называл отказ от вступления в альянс одним из предварительных условий для любых переговоров. Равно как и официальное признание вхождения утраченных Украиной территорий, включая Крым, в состав России. И теперь посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник напоминает: «Вступление любой части Украины в НАТО неприемлемо и может рассматриваться только как попытки дальнейшей эскалации конфликта». Во-вторых, противников вступления Украины в НАТО немало и в самом альянсе. Администрация Байдена тоже пока не решилась пригласить Украину войти в блок, а среди команды Трампа преобладают противники такого шага.
Позиция Киева еще может измениться. Например, в сторону отказа от полноправного членства в пользу гарантий безопасности со стороны отдельных стран-членов НАТО (уже подписаны двусторонние соглашения на сей счет с рядом государств НАТО, включая США, Польшу, Францию и Германию). Многое будет зависеть от ситуации на поле боя. Пока российская армия имеет ряд тактических успехов и не собирается останавливаться.
Развивая мысль по поводу членства в НАТО, Зеленский успел заявить, что, дескать, можно заморозить действие статьи 5 Договора НАТО о коллективной обороне на время войны. Не очень понятно, что он имеет ввиду. Статья 5, ключевая в Договоре НАТО, не предписывает автоматического вступления в войну в случае нападения на одного из членов НАТО, а подразумевает консультации для определения дальнейших действий. Она уже была задействована несколько раз без вступления НАТО в войну. Кроме того, НАТО не станет менять свой устав для приема Украины.
Впервые идея «частичного приема» Украины в альянс была высказана в прошлом году бывшим генсеком НАТО Расмуссеном. Он тогда приводил в пример ФРГ и ГДР после Второй мировой войны, когда ФРГ была принята в НАТО (а ГДР в Варшавский договор) еще за десять лет до взаимного признания государствами друг друга (это произойдет в 1973 году). Но все-таки ФРГ и ГДР — это были именно два провозглашенных государства, учрежденные вместо нацистской Германии после ее поражения во Второй мировой войне. Украина тут не совсем подходит.
Правда, покойный Генри Киссинджер под конец жизни тоже говорил, что членство Украины в НАТО — это гораздо более безопасный вариант, чем иметь страну, допустим, потерпевшую поражение в войне, но сохраняющую реваншистские наклонности. Пока, впрочем, «дух Киссинджера» до Кремля не достучался, и Россия не выказывает никакого желания идти на такие условия.
Боле того, Москва, контролируя сейчас примерно 20% украинской «довоенной территории», требует отдать ей полностью в их территориальных границах Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонские области. И это вовсе не «по линии фронта». На сегодня российская армия контролирует почти полностью лишь Луганскую область, более 80% Донецкой и примерно 70% Запорожской и Херсонской, плюс 3% Харьковской. В этом свете пока позиции сторон выглядят непримиримыми.
Может ли их «примирить» Трамп? Уже назначенный им на пост спецпредставителя Кит Келлог еще в апреле набросал «план урегулирования». В качестве «пряника для Москвы» он действительно предлагал частично ослабить санкции против России в обмен на согласие прекратить огонь и заморозить линию фронта. В случае подписания мирного соглашения санкции будут отменены совсем. При этом Украина не отказывается от занятых Россией территорий, но обязуется пытаться их вернуть "только дипломатическим путем". Однако членство Украины в НАТО, по замыслу Келлога, должно быть отложено на неопределенный срок, вместо этого США обязуются поддерживать Украину вооружениями, чтобы не допустить новой агрессии.
В этом плане, на первый взгляд, нет ничего экстраординарного. И можно даже увидеть позитивный сигнал в том, что Зеленский отказывается от своей нереалистичной позиции выхода на границы 1991 года. Впрочем, это может быть его тактическим маневром, чтобы подстроиться под Трампа и показать свою «гибкость» на фоне твердой неуступчивости русских. Тем более что «план Келлога» предусматривает давление на обе стороны конфликта с целью усадить их за стол переговоров. И в адрес Москвы может пойти как еще большее усиление санкций, так и резкое расширение поставок оружия Киеву вплоть до подключения Украины к программе «ленд-лиза» (соответствующий закон прият еще в 2022 году).
Снятие санкций, теоретически, действительно могло бы стать «морковкой для Москвы». И Путин в июне среди своих требований в том числе выдвигал и требование снятия всех санкций. Однако до сих пор Москва не проявляла готовности отойти от своих довольно жестких требований, в том числе нейтрального статуса Украины. Она также против замораживания конфликта. Теперь же, на фоне проявления «гибкости» Киева, стремящегося подстроиться под Трампа, Владимир Путин может посчитать (тем более на фоне тактических успехов на поле боя), что он на верном пути и можно достигнуть военной победы на Украине, поскольку «Киев уже прогибается».