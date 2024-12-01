Киев прогибается?

Владимир Зеленский сделал сенсационное заявление. Впервые с момента начала войны он допустил потерю территорий в пользу России, хотя и «временно». По его словам, «горячая фаза» боевых действий на Украине может прекратиться, если страну примут в НАТО с теми территориями, которые находятся под контролем Киева. Остальные можно вернуть позже «дипломатическим путем». Если Украина станет членом НАТО, то и на утраченные территории будет распространяться приглашение в альянс. То, что Зеленский впервые с начала войны допустил возможность потери территорий, пусть даже временно, выглядит как радикальное изменение позиции Киева и отказ от нереалистичной цели «выйти на границы 1991 года». Однако выдвижение условием срочный прием в НАТО, еще до прекращения военных действий, выглядит не более реалистичным. Во-первых, по причине категорического неприятия Москвой самой мысли о членстве Украины в НАТО что целиком, что по частям.

Путин еще в июне называл отказ от вступления в альянс одним из предварительных условий для любых переговоров. Равно как и официальное признание вхождения утраченных Украиной территорий, включая Крым, в состав России. И теперь посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник напоминает: «Вступление любой части Украины в НАТО неприемлемо и может рассматриваться только как попытки дальнейшей эскалации конфликта». Во-вторых, противников вступления Украины в НАТО немало и в самом альянсе. Администрация Байдена тоже пока не решилась пригласить Украину войти в блок, а среди команды Трампа преобладают противники такого шага. Позиция Киева еще может измениться. Например, в сторону отказа от полноправного членства в пользу гарантий безопасности со стороны отдельных стран-членов НАТО (уже подписаны двусторонние соглашения на сей счет с рядом государств НАТО, включая США, Польшу, Францию и Германию). Многое будет зависеть от ситуации на поле боя. Пока российская армия имеет ряд тактических успехов и не собирается останавливаться. Развивая мысль по поводу членства в НАТО, Зеленский успел заявить, что, дескать, можно заморозить действие статьи 5 Договора НАТО о коллективной обороне на время войны. Не очень понятно, что он имеет ввиду. Статья 5, ключевая в Договоре НАТО, не предписывает автоматического вступления в войну в случае нападения на одного из членов НАТО, а подразумевает консультации для определения дальнейших действий. Она уже была задействована несколько раз без вступления НАТО в войну. Кроме того, НАТО не станет менять свой устав для приема Украины.

Впервые идея «частичного приема» Украины в альянс была высказана в прошлом году бывшим генсеком НАТО Расмуссеном. Он тогда приводил в пример ФРГ и ГДР после Второй мировой войны, когда ФРГ была принята в НАТО (а ГДР в Варшавский договор) еще за десять лет до взаимного признания государствами друг друга (это произойдет в 1973 году). Но все-таки ФРГ и ГДР — это были именно два провозглашенных государства, учрежденные вместо нацистской Германии после ее поражения во Второй мировой войне. Украина тут не совсем подходит. Правда, покойный Генри Киссинджер под конец жизни тоже говорил, что членство Украины в НАТО — это гораздо более безопасный вариант, чем иметь страну, допустим, потерпевшую поражение в войне, но сохраняющую реваншистские наклонности. Пока, впрочем, «дух Киссинджера» до Кремля не достучался, и Россия не выказывает никакого желания идти на такие условия. Боле того, Москва, контролируя сейчас примерно 20% украинской «довоенной территории», требует отдать ей полностью в их территориальных границах Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонские области. И это вовсе не «по линии фронта». На сегодня российская армия контролирует почти полностью лишь Луганскую область, более 80% Донецкой и примерно 70% Запорожской и Херсонской, плюс 3% Харьковской. В этом свете пока позиции сторон выглядят непримиримыми.