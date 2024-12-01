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Небывалый интерес к чемпионату Азербайджана по дзюдо

ФОТО
Отдел спорта
08:16 507

В Бакинском дворце спорта завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо. В третий и заключительный день прошли командные соревнования. В них приняли участие семь женских коллективов и девять мужских.

В женском турнире победила первая команда «Нефтчи», одолевшая в финале ДЮСШ Шуша. 3-и места заняли спортклуб «Умбаев» и Judo Club 2012.

В мужском первенстве бронзовые медали достались «Нефтчи» и «Канокан ТТ». А золото у дзюдоистов Judo Club 2012, оказавшиеся в финале сильнее «Атиллы».

Награды победителям и призерам вручали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, замминистра Мариана Василева, глава спортотдела Минспорта Эльнур Мамедов, член Исполкома Федерации дзюдо Азербайджана, президент Ассоциации дзюдоистов-ветеранов Азербайджана, глава и основатель Judo Club 2012 Азер Аскеров, вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Мамедли и исполнительный вице-президент Рашад Расуллу.

Напомним, в предыдущие два дня чемпионата прошли индивидуальные соревнования, где было разыграно 14 комплектов медалей. В них приняли участие 324 дзюдоиста и дзюдоистки из 60 клубов, обществ и спортивных организаций. 

Нынешний чемпионат был организован на самом высоком уровне, который соответствовал статусу соревнований «Большого шлема». Призовой фонд чемпионата благодаря спонсорской поддержке был равен 50 тысячам манатов.

Схватки лучших дзюдоистов страны вызвали большой интерес у зрителей. На протяжении всех трех дней трибуны Бакинского дворца спорта были заполнены. Такой ажиотаж вокруг национальных соревнований наблюдался впервые.

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