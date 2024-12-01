Байден помиловал своего сына Хантера

«Я подписал указ о помиловании моего сына Хантера. С того дня, как я вступил в должность, я сказал, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции, и я сдержал свое слово, даже когда наблюдал за тем, как моего сына избирательно и несправедливо преследуют в судебном порядке», — говорится в опубликованном вечером в воскресенье, 1 декабря, заявлении главы государства на сайте Белого дома.

По словам президента США, «ни один разумный человек, изучивший факты, связанные с Хантером, не сможет прийти к иному выводу, нежели этот: Хантера выделили только потому, что он является моим сыном — и это неправильно».

Байден отметил, что преследование его сына было связано именно с давлением политических оппонентов главы государства. По словам Джо Байдена, решение было принято в выходные, после того как семья провела вместе День благодарения. Президент объяснил свое решение так: «Я верю в правовую систему, но я также считаю, что сырая политика заразила этот процесс и привела к судебной ошибке». Глава Белого дома надеется, что «американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению».

Расследование в отношении 54-летнего Хантера Байдена длится с 2018 года. В 2023 году он согласился признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Досудебное соглашение должно было помочь ему избежать реального срока. В июле того же года стало известно, что сделка со следствием содержит «нестандартные условия» и может дать Байдену иммунитет в эпизодах, по которым продолжается следствие. После этого Хантер Байден отказался от признания вины.

Обвинения Хантеру Байдену были предъявлены в декабре 2023 года. В обвинительном заключении, подготовленном прокурором Дэвидом Вайсом, утверждается, что Байден-младший с 2016 по 2019 год не заплатил налоги на сумму не менее 1,4 млн долларов. В минувшем июне Байдена-младшего признали виновным по не связанному с этими обвинениями делу о незаконном хранении оружия. Согласно решению присяжных в штате Делавэр, он солгал, будто не употребляет наркотики, когда в 2018 году оформлял покупку револьвера. По этому делу ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов.