Возвращение в Джебраил

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева 2 декабря очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в город Джебраил из Гарадагского района Баку.

На этот раз в город Джебраил возвращается 35 семей – 133 человека. Это семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах Азербайджана.

Семьи выразили признательность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также азербайджанской армии, освободившей земли от армянской оккупации.