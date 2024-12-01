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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
Новость дня
Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

Возвращение в Джебраил

08:24 432

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева 2 декабря очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в город Джебраил из Гарадагского района Баку.

На этот раз в город Джебраил возвращается 35 семей – 133 человека. Это семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах Азербайджана.

Семьи выразили признательность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также азербайджанской армии, освободившей земли от армянской оккупации.

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