Правящая партия берет реванш

Участки закрылись в 21:00 по местному времени, явка превысила 52 процента, это значительно выше, чем на выборах 2020 и 2016 годов (31,8 и 39,4 процента соответственно). Похожая явка в этом году была зафиксирована в первом туре президентских выборов.

В Румынии в воскресенье состоялись парламентские выборы. Более 18 миллионов избирателей выбирали 136 сенаторов и 329 депутатов из более чем 10 тысяч кандидатов, передает «Радио Свобода».

Согласно обнародованным данным, предварительные лидеры голосования — социал-демократы — получают в Сенате 23,29%, в Палате депутатов — 22,89%. Второе место в обеих палатах — у представителей «Альянса за объединение румын» (AUR) (17,92% и 17,59% соответственно).

Тройку лидеров замыкает Национал-либеральная партия (НЛП) с результатами 14,62% и 13,82% голосов. На четвертом месте — «Союз спасения Румынии» (USR). Его кандидаты предварительно заручились поддержкой 11,73% по итогам выборов в Сенат и 11,77% — в Палату депутатов.

Парламентские выборы проводятся спустя неделю после первого тура выбора президентов. В нем неожиданную победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, ранее состоявший в «Альянсе за объединение румын». Второе место получила лидер «Союза спасения» Елена Ласкони. Премьер страны, представитель СДП Марчел Чолаку, которому опросы пророчили уверенную победу, пришел третьим с 19,15%, после чего принял решение покинуть пост главы своей партии. Председатель Национального совета СДП Михай Тудосе заявил, что СДП хочет выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра в будущем правительстве, но не исключает других вариантов.

28 ноября Конституционный суд Румынии обязал Центральное избирательное бюро пересчитать результаты первого тура из-за выявленных нарушений. В случае, если суд не утвердит итоги голосования, его придется проводить повторно, предупредил глава бюро Тони Греблэ.

Румыния является президентско-парламентской республикой, глава государства определяет внешнюю политику и политику в сфере безопасности, а также служит верховным командующим вооруженными силами и осуществляет контроль над разведслужбами.