Асад передумал: теперь ищет контакты с Эрдоганом

«Асад, не пожавший руку президенту Эрдогану, который настойчиво протягивает ему ее в течение года, увидел цену своей ошибки. …Однако еще не поздно. В новых условиях Асад может пожать руку Эрдогану», - пишет обозреватель издания Абдулькадир Сельви.

Президент Сирии Башар Асад может принять предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о нормализации отношений в связи с резким обострением ситуации на севере арабской республики. Такое мнение высказала турецкая газета Hürriyet.

А газета Türkiye пишет, что Башар Асад на фоне последних событий в стране начал искать контакты с Турцией. Издание, ссылаясь на свои источники, сообщает, что сирийский лидер через двух посредников направил властям Турции предложение о переговорах. «До настоящего времени Асад не отвечал на протянутую ему Турцией руку», - пишет газета, напоминая об инициативах властей Турции о нормализации отношений с Сирией.

Телеканал Syria TV ранее сообщал, что Асад якобы поручил направить делегацию в Анталью для переговоров с властями Турции. Газета Sözcü опровергла эту информацию, ссылаясь на источники в турецких спецслужбах.

28 июня президент Турции заявил о готовности к восстановлению дипломатических отношений с Дамаском, разорванных в 2012 году. 12 июля он сообщил, что поручил главе МИД Хакану Фидану подготовить дорожную карту процесса нормализации. Последний заявил в конце ноября, что Сирия пока не готова к диалогу.