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Армению утром затрясло

10:16 991

Служба сейсмической защиты зарегистрировала в 08:38 по местному времени землетрясение магнитудой 3,4 на территории Армении, сообщает пресс-служба Спасательной службы МВД Армении.

Эпицентр подземных толчков находился в 11 километрах юго-западнее города Степанаван. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.

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