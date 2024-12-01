Армению утром затрясло
10:16 991
Служба сейсмической защиты зарегистрировала в 08:38 по местному времени землетрясение магнитудой 3,4 на территории Армении, сообщает пресс-служба Спасательной службы МВД Армении.
Эпицентр подземных толчков находился в 11 километрах юго-западнее города Степанаван. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.
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