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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
Новость дня
Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

Глава МИД Ирана из Сирии срочно прилетел в Турцию

10:40 630

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Турцию, где намерен встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить с ним ситуацию в Сирии, сообщают иранские СМИ.

До этого Аббас Аракчи посетил Сирию, где встретился в с президентом этой страны Башаром Асадом. Иранский чиновник передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии.

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