Глава МИД Ирана из Сирии срочно прилетел в Турцию

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Турцию, где намерен встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить с ним ситуацию в Сирии, сообщают иранские СМИ.

До этого Аббас Аракчи посетил Сирию, где встретился в с президентом этой страны Башаром Асадом. Иранский чиновник передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии.