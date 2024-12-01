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Крупные учения НАТО близ границ с Россией

10:45 361

Крупные двухнедельные учения НАТО Pikne по отработке переброски войск альянса и усилению их взаимодействия стартуют в понедельник на севере и северо-востоке Эстонии близ границ с Россией, сообщил главный штаб сил обороны республики.

«В ходе учений предстоит отработать быструю переброску французских, британских и эстонских сил, а также укрепить сотрудничество между ними. Подразделения Вооруженных сил Франции проведут сухопутную и воздушную операции по переброске сил в Эстонию, после чего совместно с британскими и эстонскими подразделениями проведут упражнения по выполнению поставленных задач», - сказал командир Эстонской дивизии и ответственный за проведение маневров генерал-майор Индрек Сирель. Его слова приводит Интерфакс.

Учения Pikne являются частью программы НАТО Brilliant Eagle, которая фокусируется на возможностях развертывания и сотрудничества стран НАТО в регионе Балтийского моря. В них примут участие около 2 тыс. военнослужащих из Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании. Будет задействована дислоцированная в Эстонии многонациональная боевая группа НАТО, в состав которой входят военнослужащие Великобритании, Франции и Исландии.

2-8 декабря в рамках Pikne ВВС стран-НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии на истребительных и транспортных самолетах, в том числе на малой высоте.

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