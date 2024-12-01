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Ильхам Алиев принял делегацию из Африки

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2 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Республики Гвинея-Бисау во главе с министром иностранных дел, международного сотрудничества и диаспор Карлосом Пинто Перейрой, сообщает официальный сайт главы государства.

В состав делегации также входит министр окружающей среды Гвинеи-Бисау Вириато Кассама.

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