«Спорный» пенальти привел к гибели десятков болельщиков

Десятки человек погибли после футбольного матча в Гвинее в результате столкновений болельщиков. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Инцидент произошел во время финального матча турнира между «Нзерекоре» и «Лабе», который прошел в городе Нзерекоре. По информации источника, в ворота местной команды был назначен пенальти, который болельщики посчитали спорным. После этого зрители выбежали на поле и начали бросаться камнями, что привело к столкновениям.