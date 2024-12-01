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«Спорный» пенальти привел к гибели десятков болельщиков

10:55 371

Десятки человек погибли после футбольного матча в Гвинее в результате столкновений болельщиков. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Инцидент произошел во время финального матча турнира между «Нзерекоре» и «Лабе», который прошел в городе Нзерекоре. По информации источника, в ворота местной команды был назначен пенальти, который болельщики посчитали спорным. После этого зрители выбежали на поле и начали бросаться камнями, что привело к столкновениям.

«…В результате давки есть жертвы, региональные власти прилагают все усилия, чтобы восстановить спокойствие среди населения. Правительство следит за ситуацией и вновь призывает к спокойствию, чтобы не мешать больничным службам оказывать первую помощь пострадавшим», - написал на своей странице в соцсети Х премьер-министр Гвинеи Амаду Ури Ба.

Сообщается, что после стычки в городе переполнены морги и больницы. Число пострадавших может доходить до сотни. Столкновения между болельщиками продолжились вне стадиона на улицах города.

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