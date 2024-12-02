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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
Новость дня
Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

Русские активно продвигаются в Украине

11:10 2112

Российские военные продолжают продвигаться на украинском фронте, есть подтвержденный успех вблизи ряда населенных пунктов, сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте.

По его данным, россияне продвинулись возле четырех населенных пунктов. В частности, продвинулись возле Нового Комара (Донецкая область), Берестового (Харьковская область), Погребков (Курская область) и в Курахово (Донецкая область).

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