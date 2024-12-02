Повстанцы заявили о ликвидации сирийского генерала разведки
Повстанцы в Сирии заявили о ликвидации генерала Удая Гассы, главы военной разведки в провинции Хама.
В соцсетях сообщается, что Гасса играл ключевую роль в координации разведывательных операций и военных действий против оппозиционных группировок.
Нападение было совершено с использованием беспилотного летательного аппарата, оснащенного противотанковой боеголовкой PG-7(M). Такой тип дронов с функцией обзора от первого лица (FPV) обеспечивает высокую точность атак.
#Syria 🇸🇾: Hay'at Tahrir al-Sham (#HTS) killed General "Uday Ghassa", head of the Military Security Branch in #Hama.— War Noir (@war_noir) December 1, 2024
The attack was carried out with an FPV Drone —possibly armed with a PG-7(M) Anti-Tank warhead. pic.twitter.com/cJLWBkaewD