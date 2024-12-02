USD 1.7000
EUR 1.7890
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
Новость дня
Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

Повстанцы заявили о ликвидации сирийского генерала разведки

видео
11:40 1873

Повстанцы в Сирии заявили о ликвидации генерала Удая Гассы, главы военной разведки в провинции Хама.

В соцсетях сообщается, что Гасса играл ключевую роль в координации разведывательных операций и военных действий против оппозиционных группировок.

Нападение было совершено с использованием беспилотного летательного аппарата, оснащенного противотанковой боеголовкой PG-7(M). Такой тип дронов с функцией обзора от первого лица (FPV) обеспечивает высокую точность атак.

Проиранские силы вошли в Сирию на помощь Асаду
Проиранские силы вошли в Сирию на помощь Асаду
12:59 485
Зеленский признает: у Украины нет сил вернуть захваченные территории
Зеленский признает: у Украины нет сил вернуть захваченные территории
12:24 1118
Повстанцы заявили о ликвидации сирийского генерала разведки
Повстанцы заявили о ликвидации сирийского генерала разведки видео
11:40 1874
Почему Грузии нужна Россия
Почему Грузии нужна Россия другая правда
04:12 7461
Русские активно продвигаются в Украине
Русские активно продвигаются в Украине
11:10 2114
Глава МИД Ирана из Сирии срочно прилетел в Турцию
Глава МИД Ирана из Сирии срочно прилетел в Турцию
10:40 2125
Пятый день протестов в Грузии: стрельба, водометы, слезоточивый газ...
Пятый день протестов в Грузии: стрельба, водометы, слезоточивый газ... фото и видео; обновлено 11:30
11:30 30095
Асад передумал: теперь ищет контакты с Эрдоганом
Асад передумал: теперь ищет контакты с Эрдоганом
10:12 3050
Возвращение в Джебраил
Возвращение в Джебраил фото
08:24 2844
Небывалый интерес к чемпионату Азербайджана по дзюдо
Небывалый интерес к чемпионату Азербайджана по дзюдо ФОТО
08:16 2633
Байден помиловал своего сына Хантера
Байден помиловал своего сына Хантера новость дополнена
08:16 4058

ЭТО ВАЖНО

Проиранские силы вошли в Сирию на помощь Асаду
Проиранские силы вошли в Сирию на помощь Асаду
12:59 485
Зеленский признает: у Украины нет сил вернуть захваченные территории
Зеленский признает: у Украины нет сил вернуть захваченные территории
12:24 1118
Повстанцы заявили о ликвидации сирийского генерала разведки
Повстанцы заявили о ликвидации сирийского генерала разведки видео
11:40 1874
Почему Грузии нужна Россия
Почему Грузии нужна Россия другая правда
04:12 7461
Русские активно продвигаются в Украине
Русские активно продвигаются в Украине
11:10 2114
Глава МИД Ирана из Сирии срочно прилетел в Турцию
Глава МИД Ирана из Сирии срочно прилетел в Турцию
10:40 2125
Пятый день протестов в Грузии: стрельба, водометы, слезоточивый газ...
Пятый день протестов в Грузии: стрельба, водометы, слезоточивый газ... фото и видео; обновлено 11:30
11:30 30095
Асад передумал: теперь ищет контакты с Эрдоганом
Асад передумал: теперь ищет контакты с Эрдоганом
10:12 3050
Возвращение в Джебраил
Возвращение в Джебраил фото
08:24 2844
Небывалый интерес к чемпионату Азербайджана по дзюдо
Небывалый интерес к чемпионату Азербайджана по дзюдо ФОТО
08:16 2633
Байден помиловал своего сына Хантера
Байден помиловал своего сына Хантера новость дополнена
08:16 4058
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться