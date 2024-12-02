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Новость дня
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Обваливается и казахстанская валюта

11:49 1651

Казахстанский тенге в понедельник упал до 519,85 за $1 на торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE), показав очередной исторический минимум, передает Reuters.

Казахстанская национальная валюта на фоне падения рубля и нефти вторую неделю показывает исторические минимумы.

В ноябре Нацбанк, на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для обеспечения предложения иностранной валюты, проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил $1,047 миллиона.

По данным ЦБ, в ноябре курс тенге ослаб на 5,0% - до 512,52 тенге за $1.

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