Зеленский признает: у Украины нет сил вернуть захваченные территории

Украинская армия не имеет сил самостоятельно вернуть все захваченные Россией территории. Киев будет искать дипломатические пути достижения мира. Об этом в интервью Kyodo News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что поддержки Украины со стороны партнеров «недостаточно», и призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев к переговорам о членстве в Альянсе.

Президент откровенно признал, что ВСУ трудно вернуть силой некоторые оккупированные Россией части страны, включая Крым: «У нашей армии для этого не хватает сил. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения».

При этом Зеленский отметил, что такие шаги можно будет рассматривать «только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны», чтобы Россия не могла начать «новую агрессию против Украины».

Зеленский подчеркнул, что война вступила в «сложный период». Его заявления, похоже, свидетельствуют об отходе от давней позиции, что Украина будет бороться за возвращение всех территорий, захваченных Россией.