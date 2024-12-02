Секс-индустрия в европейской стране вышла из серой зоны

С 1 декабря в Бельгии вступил в силу закон о статусе работников секс-индустрии, который предоставляет им гарантии получения социальных пособий по трудовому договору и защиту прав, передает RTBF.

Таким образом, женщины и мужчины, работающие в этой сфере, были выведены из серой зоны. Им положены социальные и страховые выплаты, обеспечение условий труда, например, касающихся продолжительности рабочего дня. Также они получили защиту от рисков на рабочем месте, возможность отказывать клиентам без угрозы увольнения и просить соблюдения их собственных условий взаимодействия при предоставлении сексуальных услуг. Работодателей обязали оснащать помещения, где работают проститутки, тревожными кнопками. Им обеспечиваются разрешение на официальные трудовые договоры, декрет, медицинское страхование, пенсии и отпуск по болезни.

Сутенерство в Бельгии запрещено, и, если работодатель будет использовать секс-работников за пределами установленных правовых рамок, его могут привлечь к ответственности.

В Бельгии процесс декриминализации проституции начался в 2022 году. Она стала второй страной мира после Новой Зеландии, что решилась на такой шаг. Легализацию проституции в трудовом поле Бельгия провела первой в мире, указывает Le Point.