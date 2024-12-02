USD 1.7000
EUR 1.7890
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
Новость дня
Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

Украине предложили «временно» отказаться от своих территорий

12:38 724

Быстрое окончание войны в Украине без территориальных потерь нереально, для достижения мира Киеву, возможно, придется отказаться от захваченных РФ территорий. Так считает бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как пишет Welt, Столтенберг при этом отмечает, что такое решение будет «временным».

«Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не значит, что Украина должна отдать территорию навсегда», - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул: важно, чтобы Украина получила гарантии безопасности в обмен на временную уступку территории. Это может быть членство в НАТО, но есть и «другие способы вооружить и поддержать украинцев».

Столтенберг поддержал требование президента Украины Владимира Зеленского не уступать России никаких территорий в случае прекращения огня, но считает это маловероятным в связи с военной ситуацией в Украине: «Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, которые сейчас контролирует Россия. Однако мы видим, что в ближайшем будущем это не совсем реалистично».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не имеет сил самостоятельно вернуть все захваченные территории.

Проиранские силы вошли в Сирию на помощь Асаду
Проиранские силы вошли в Сирию на помощь Асаду
12:59 503
Зеленский признает: у Украины нет сил вернуть захваченные территории
Зеленский признает: у Украины нет сил вернуть захваченные территории
12:24 1127
Повстанцы заявили о ликвидации сирийского генерала разведки
Повстанцы заявили о ликвидации сирийского генерала разведки видео
11:40 1880
Почему Грузии нужна Россия
Почему Грузии нужна Россия другая правда
04:12 7463
Русские активно продвигаются в Украине
Русские активно продвигаются в Украине
11:10 2118
Глава МИД Ирана из Сирии срочно прилетел в Турцию
Глава МИД Ирана из Сирии срочно прилетел в Турцию
10:40 2127
Пятый день протестов в Грузии: стрельба, водометы, слезоточивый газ...
Пятый день протестов в Грузии: стрельба, водометы, слезоточивый газ... фото и видео; обновлено 11:30
11:30 30100
Асад передумал: теперь ищет контакты с Эрдоганом
Асад передумал: теперь ищет контакты с Эрдоганом
10:12 3057
Возвращение в Джебраил
Возвращение в Джебраил фото
08:24 2848
Небывалый интерес к чемпионату Азербайджана по дзюдо
Небывалый интерес к чемпионату Азербайджана по дзюдо ФОТО
08:16 2633
Байден помиловал своего сына Хантера
Байден помиловал своего сына Хантера новость дополнена
08:16 4063

ЭТО ВАЖНО

Проиранские силы вошли в Сирию на помощь Асаду
Проиранские силы вошли в Сирию на помощь Асаду
12:59 503
Зеленский признает: у Украины нет сил вернуть захваченные территории
Зеленский признает: у Украины нет сил вернуть захваченные территории
12:24 1127
Повстанцы заявили о ликвидации сирийского генерала разведки
Повстанцы заявили о ликвидации сирийского генерала разведки видео
11:40 1880
Почему Грузии нужна Россия
Почему Грузии нужна Россия другая правда
04:12 7463
Русские активно продвигаются в Украине
Русские активно продвигаются в Украине
11:10 2118
Глава МИД Ирана из Сирии срочно прилетел в Турцию
Глава МИД Ирана из Сирии срочно прилетел в Турцию
10:40 2127
Пятый день протестов в Грузии: стрельба, водометы, слезоточивый газ...
Пятый день протестов в Грузии: стрельба, водометы, слезоточивый газ... фото и видео; обновлено 11:30
11:30 30100
Асад передумал: теперь ищет контакты с Эрдоганом
Асад передумал: теперь ищет контакты с Эрдоганом
10:12 3057
Возвращение в Джебраил
Возвращение в Джебраил фото
08:24 2848
Небывалый интерес к чемпионату Азербайджана по дзюдо
Небывалый интерес к чемпионату Азербайджана по дзюдо ФОТО
08:16 2633
Байден помиловал своего сына Хантера
Байден помиловал своего сына Хантера новость дополнена
08:16 4063
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться