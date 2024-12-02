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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

Проиранские силы вошли в Сирию на помощь Асаду

12:59 507

Иракские милиции, поддерживаемые Ираном, прошлой ночью вошли в Сирию и направились на север страны, чтобы усилить сирийские войска, которые ведут бои с повстанцами и находятся в тяжелом положении, сообщает Reuters со ссылкой на источники в сирийской армии.

Один из собеседников рассказал, что большое количество боевиков «Аль-Хашд аш-Шааби» также пересекли границу с Сирией через военный маршрут возле пограничного перехода Аль-Букемаль.

«Это новые подкрепления, отправленные на помощь нашим союзникам на северных фронтах», – сказал источник, отметив, что среди иракских боевиков находятся группы «Катаиб Хезболла» и «Бригада Фатимиюн».

Тем временем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил, что за пять дней боев в Сирии погибли 446 человек.

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