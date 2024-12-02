Мошенничество в Баку на четверть миллиона
13:08 147
Полиция задержала в Баку двух подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Согласно сообщению, 34-летний Э.Гёзалов подозревается в присвоении мошенническим путем 251 000 долларов США.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнего В.Рзаева, также по подозрению в присвоении 10 000 долларов США.
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