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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
Новость дня
Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

Мошенничество в Баку на четверть миллиона

13:08 147

Полиция задержала в Баку двух подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, 34-летний Э.Гёзалов подозревается в присвоении мошенническим путем 251 000 долларов США.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнего В.Рзаева, также по подозрению в присвоении 10 000 долларов США.

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