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Азербайджан начал поставки газа в Словакию

13:16 1016

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) объявила о начале поставок природного газа в Словакию.

Поставки газа осуществляются в рамках сотрудничества между SOCAR и SPP на основе краткосрочного пилотного контракта.

«SOCAR с 1 декабря начала поставки газа крупнейшему государственному поставщику энергоресурсов Словакии - компании SPP. Поставка газа осуществляется в рамках сотрудничества SOCAR и SPP на основе краткосрочного пилотного контракта», - сообщила компания.

Словакия стала двенадцатой страной, получающей азербайджанский газ, наряду с Турцией, Грузией, Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией и Северной Македонией.

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