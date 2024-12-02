Азербайджан начал поставки газа в Словакию
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) объявила о начале поставок природного газа в Словакию.
Поставки газа осуществляются в рамках сотрудничества между SOCAR и SPP на основе краткосрочного пилотного контракта.
«SOCAR с 1 декабря начала поставки газа крупнейшему государственному поставщику энергоресурсов Словакии - компании SPP. Поставка газа осуществляется в рамках сотрудничества SOCAR и SPP на основе краткосрочного пилотного контракта», - сообщила компания.
Словакия стала двенадцатой страной, получающей азербайджанский газ, наряду с Турцией, Грузией, Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией и Северной Македонией.