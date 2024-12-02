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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

Azercell провел тренинг по кибербезопасности для пожилых людей

13:25 376

Лидирующий мобильный оператор способствует повышению цифровой грамотности среди представителей старшего поколения.

Azercell продолжает реализовывать инициативы, направленные на повышение цифровой грамотности и защиту уязвимых групп населения в онлайн-среде. Лидирующий мобильный оператор организовал специальный тренинг по кибербезопасности для жителей учреждения социального обслуживания пожилых людей.

Цель тренинга - в информировании старшего поколения о рисках кибермошенничества, фишинговых атаках и других угрозах в виртуальной среде. Сотрудники отдела информационной безопасности Azercell представили участникам основные инструменты и тактики, которые используют злоумышленники, а также поделились эффективными способами защиты от интернет-угроз. Завершением программы стала интерактивная сессия вопросов и ответов.

Встреча прошла с участием Azercell Könüllüləri («Волонтеры Azercell»). Участникам программы были вручены специальные подарки.

Стоит отметить, что Azercell активно реализует проекты, направленные на повышение осведомленности различных социальных групп о цифровой безопасности. Компания также проводит регулярные тренинги для детей - одной из наиболее уязвимых категорий общества, и продолжает расширять свою деятельность в этом направлении.

Для более подробной информации: https://www.azercell.com/ru/

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