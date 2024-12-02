Рано списывать Асада

Сам факт первого наступления антиасадовских сил после длительного пятилетнего перемирия не стал большим сюрпризом для информированных экспертов. Бросались в глаза упорные тренировки подразделений Хаят Тахрир аш-Шам и протурецкой Сирийской Национальной Армии, и их улучшенное снабжение и поддержка со стороны турецких силовиков и монархий Персидского залива. Также не являлось секретом и растущее раздражение президента Турции Эрдогана, чьи попытки предложить компромиссные решения по выходу из политического кризиса в Сирии игнорировались или напрямую отвергались с порога в Дамаске, Тегеране и Москве. Не является особенно удивительным и выбор момента для начала наступления на Алеппо - неожиданно быстрое согласие руководства «Хезболлы» и Ирана на унизительные условия перемирия в Ливане, практически навязанные им спецпредставителем президента США Амосом Хохштейном по методичке из Иерусалима.

Оставшиеся в живых руководители «Хезболлы» быстро позабыли произнесенную Хасаном Насраллой еще в середине сентября «непоколебимую клятву чести» не заключать перемирие с Израилем в период войны в Газе, что стало четкой индикацией ослабления шиитской армии и ее иранских спонсоров после понесенных ими тяжелых потерь в результате беспрецедентных израильских ударов за прошедшие три месяца. Лидерам же сирийской оппозиции было ясно, что Башар Асад стал очень уязвим как из-за резко ослабевшей «Хезболлы» - важнейшей опоры сирийского режима в наземных операциях, так и ввиду занятости лучших подразделений вооруженных сил РФ на фронтах войны в Украине. Настоящим же сюрпризом стало молниеносное продвижение повстанцев и почти мгновенный коллапс многих подразделений сирийской армии и их союзников из рядов проиранских формирований. Войска Асада оказались совершенно не готовы к противостоянию с хорошо подготовленными и экипированными боевиками как в физическом, так и в моральном аспекте. Офицеры Асада промышляли мародерством и рэкетом местного населения, а у солдат весьма скудный оклад жалования и очень низкая мотивация. Немногочисленные же боеспособные и высоко мотивированные элитные подразделения Асада из числа алавитского клана расквартированы вокруг Дамаска и в приморской провинции Латакия.

Проблемы армии Асада остались в тени былых успехов закаленных в боях элитных подразделений «Хезболлы» и профессиональных комбатантов из российского ЧВК «Вагнер». Все эти силы заместили собой ослабленную дезертирством и коррупцией сирийскую армию, а закрепить успех во время боевых действий в 2015-2020 годах им помогало полное превосходство в воздухе за счет российской авиации. После вступления «Хезболлы» в войну против Израиля почти все находившиеся ранее в Сирии шиитские боевики были переброшены в Ливан вместо ликвидированных Израилем тысяч боевиков из самых эффективных подразделений, успешно воевавших в Сирии еще с 2013 года. Однако в войне с Израилем и эти шиитские формирования понесли немалые потери. Всего лишь две недели назад ВВС Израиля накрыли командный штаб шиитских формирований в Пальмире, где погибло около сотни командиров и боевиков. К этим факторам добавился и вывод подразделений вступивших в новую войну в Украине российской армии из Сирии, а также упразднение передового арьергарда российских вооруженных сил – ЧВК «Вагнера».