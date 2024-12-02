ЕС может ввести санкции против «Грузинской мечты»

Евросоюз может ввести санкции против представителей правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» на фоне антиправительственных протестов и приостановки процесса вступления в сообщество. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на двух неназванных дипломатов ЕС.

По их информации, утверждение новой главы евродипломатии Каи Каллас о том, что действия против протестующих и решение правящей партии Грузии приостановить процесс вступления в Евросоюз «будут иметь последствия со стороны ЕС», может означать введение ЕС санкций против членов правящей партии страны.