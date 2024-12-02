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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
Новость дня
Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

Маск недоволен решением Байдена

13:50 1348

Миллиардер, сторонник избранного президента Дональда Трампа Илон Маск раскритиковал решение действующего главы государства Джо Байдена помиловать сына.

«Меня не волнуют проблемы с наркотиками, но ставить под сомнение целостность Соединенных Штатов — это нехорошо», — написал Маск в соцсети X, ответив на пост гендиректора криптовалютного стартапа Lightspark Дэвида Маркуса, который продублировал текст указа.

В 2023 году сыну Джо Байдена Хантеру предъявили обвинение в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. 1 декабря Джо Байден подписал указ об освобождении Хантера Байдена от возможной уголовной ответственности. Дональд Трамп назвал решение действующего президента «нарушением правосудия».

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